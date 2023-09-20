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تحطم مقاتلة روسية من طراز "سو-34" في مقاطعة فورونيج ونجاة طاقمها (روسيا اليوم)

Lebanon 24
20-09-2023 | 04:11
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