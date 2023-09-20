Advertisement

أخبار عاجلة

الانفصاليون في إقليم كاراباخ يعلنون إلقاء أسلحتهم ووقف إطلاق النار اعتباراً من التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش (أ.ف.ب)

Lebanon 24
20-09-2023 | 05:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الأرمينية في إقليم كاراباخ: نناشد القوات الأذربيجانية وقف إطلاق النار والجلوس لطاولة المفاوضات
lebanon 24
20/09/2023 20:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق النار يتوقف في كاراباخ.. وموافقة على "حل الجيش" ونزع سلاحه
lebanon 24
20/09/2023 20:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ
lebanon 24
20/09/2023 20:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أذربيجان تعلن إطلاق "عمليات لمكافحة الإرهاب" في إقليم ناغوني كاراباخ (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/09/2023 20:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:03 | 2023-09-20
12:52 | 2023-09-20
12:32 | 2023-09-20
12:30 | 2023-09-20
12:22 | 2023-09-20
11:58 | 2023-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24