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قصف صاروخي مستمر بالسودان وسط تصاعد حدة الاشتباكات وتعرض عدد كبير من المحال والمنازل للنهب والسرقة في الخرطوم (الحدث)

Lebanon 24
20-09-2023 | 07:07
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