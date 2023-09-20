بيان مشترك إثر اجتماع وزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي: نؤكد أهمية الدعم المستمر والموحد لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن (الحرة)

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