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بيان مشترك إثر اجتماع وزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي: نؤكد أهمية الدعم المستمر والموحد لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن (الحرة)

Lebanon 24
20-09-2023 | 08:34
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