مراسل "الجديد" من نيويورك: من بين الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن الرئيس الأميركي وحده الذي حضر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والغائب الأبرز فرنسا وبريطانيا

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