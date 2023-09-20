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الجديد: العناوين الأساسية التي تنعقد تحت مظلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التنمية المستدامة والمناخ والأمن والحرب الروسية على أوكرانيا
Lebanon 24
20-09-2023
|
16:43
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