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"رويترز" عن مصادر: قطر عقدت اجتماعات ثنائية منفصلة مع أميركا وإيران هذا الأسبوع تطرقت للملف النووي وقضية الطائرات المسيرة

Lebanon 24
20-09-2023 | 17:00
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