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وزيرة الخارجية الفنلندية ل"الجزيرة": انضمامنا للنيتو يشعرنا بالأمان ولكن بالمقابل سنوفر للحلف بعض الأمان

Lebanon 24
20-09-2023 | 18:00
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