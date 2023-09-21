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البطريرك الراعي عن تغيير الموقف الفرنسي من فرنجية إلى مرشح ثالث: سبق لماكرون أن أكّد لي أنّ الحديث عن دعم فرنسي لفرنجيّة هو مجرّد اتّهام (MTV)

Lebanon 24
21-09-2023 | 02:08
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21/09/2023 15:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: إيقاف الجلسة الرئاسية رغم وجود مرشحَيْن يحظيان بنسبة أصوات مهمة يحرم عمداً العنصر المسيحي من أن يكون هناك رئيس وكيف نقبل بتعطيل وتهميش الدور الماروني؟! ومن هنا نسأل عن شرعية العملين الحكومي والنيابي (MTV)
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21/09/2023 15:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
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21/09/2023 15:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
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