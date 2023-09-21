البطريرك الراعي عن تغيير الموقف الفرنسي من فرنجية إلى مرشح ثالث: سبق لماكرون أن أكّد لي أنّ الحديث عن دعم فرنسي لفرنجيّة هو مجرّد اتّهام (MTV)

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