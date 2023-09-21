Advertisement

أخبار عاجلة

وزير بولندي: الخلاف بشأن الحبوب لا يعني تغييرا في موقفنا من أوكرانيا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
21-09-2023 | 02:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأوكراني: بيان قمة العشرين بشأن أوكرانيا "ليس مدعاة للفخر" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/09/2023 15:38:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي بعد زيارته لكييف: لا بديل عن اتفاق الحبوب الأصلي بين أوكرانيا وروسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/09/2023 15:38:46 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي عدم تمديد الحظر على صادرات الحبوب من أوكرانيا ويقول إنه مثال على الوحدة والثقة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/09/2023 15:38:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يصدر تعليماته لكافة الوزراء بإطلاعه والتنسيق معه بشأن اللقاءات السرية والإفصاح عنها بعد أزمة وزيرة الخارجية الليبية (سكاي نيوز)
lebanon 24
21/09/2023 15:38:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:37 | 2023-09-21
08:29 | 2023-09-21
07:48 | 2023-09-21
07:35 | 2023-09-21
07:28 | 2023-09-21
06:50 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24