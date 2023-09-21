Advertisement

أخبار عاجلة

كلمة الرئيس ميقاتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة: تُصادف هذا العام الذكرى الـ 80 لاستقلال لبنان ثمانية عقود دأب لبنان خلالها على السعي إلى استحقاق موقعه بين الأمم المُحبّة للسلام والرفاه

Lebanon 24
21-09-2023 | 02:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كلمة الرئيس ميقاتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة: يُكابِد لبنان اليوم في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة بظل نظام دولي أصابه الوهن ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحدّيات
lebanon 24
21/09/2023 15:38:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
lebanon 24
21/09/2023 15:38:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مراسل "الجديد" من نيويورك: من بين الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن الرئيس الأميركي وحده الذي حضر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والغائب الأبرز فرنسا وبريطانيا
lebanon 24
21/09/2023 15:38:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي لـmtv: نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس واقتراح برّي صائب ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان لا اسم الرئيس
lebanon 24
21/09/2023 15:38:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:37 | 2023-09-21
08:29 | 2023-09-21
07:48 | 2023-09-21
07:35 | 2023-09-21
07:28 | 2023-09-21
06:50 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24