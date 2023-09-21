كلمة الرئيس ميقاتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة: تُصادف هذا العام الذكرى الـ 80 لاستقلال لبنان ثمانية عقود دأب لبنان خلالها على السعي إلى استحقاق موقعه بين الأمم المُحبّة للسلام والرفاه

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