كلمة الرئيس ميقاتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة: يُكابِد لبنان اليوم في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة بظل نظام دولي أصابه الوهن ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحدّيات

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