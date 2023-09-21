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كلمة الرئيس ميقاتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة: يُكابِد لبنان اليوم في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة بظل نظام دولي أصابه الوهن ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحدّيات

Lebanon 24
21-09-2023 | 03:01
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