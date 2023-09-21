ميقاتي: أُحذّر من انعكاسات النزوح السلبية التي تُعمّق أزمات لبنان الذي لن يبقَى في عين العاصفة وحده كما أُكرّر الدعوة لوضع خارطة طريق لإيجاد الحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري

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