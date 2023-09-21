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ميقاتي: أؤكد حرص لبنان على تعميق التعاون مع المنظمات الدولية والأممية باعتبار ذلك ركناً أساسياً من أركان الحل المُستدام المنشود

Lebanon 24
21-09-2023 | 03:05
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