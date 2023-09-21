Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: أقدّم الشكر لكافة الدول المشاركة ضمن قوات اليونيفيل التي جدّد مجلس الامن ولايتها في نهاية آب ولا تكتمل المهمة التي أُنيطت بهذه القوات الأممية دون التعاون الوثيق والتنسيق الدائم مع الجيش

Lebanon 24
21-09-2023 | 03:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي أشاد بالتعاون القائم والفعال بين الجيش واليونيفيل داعيا القوات الدولية الى العمل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية
lebanon 24
21/09/2023 15:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال استقباله لازارو : نؤكد التزام الحكومة القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" سنة كاملة"
lebanon 24
21/09/2023 15:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نرحب باصدار مجلس الامن الدولي هذا المساء قرارا بالتمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، بما يساهم في تعزيز الامن والاستقرار
lebanon 24
21/09/2023 15:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يذكّر القوات الفرنسية بمهلة الثلاثين يوما التي تنتهي في 3 ايلول لمغادرة البلاد (سكاي نيوز)
lebanon 24
21/09/2023 15:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:37 | 2023-09-21
08:29 | 2023-09-21
07:48 | 2023-09-21
07:35 | 2023-09-21
07:28 | 2023-09-21
06:50 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24