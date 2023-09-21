ميقاتي: أقدّم الشكر لكافة الدول المشاركة ضمن قوات اليونيفيل التي جدّد مجلس الامن ولايتها في نهاية آب ولا تكتمل المهمة التي أُنيطت بهذه القوات الأممية دون التعاون الوثيق والتنسيق الدائم مع الجيش

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