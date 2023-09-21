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ميقاتي: أشدد أمامكم على أهمية وجود دولة لبنانية سيّدة ومستقلّة قوية وقادرة وحاضِنة متعاونة مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة

Lebanon 24
21-09-2023 | 03:11
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البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته
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