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الحكومة الأوكرانية: انقطاع التيار الكهربائي عن 5 مقاطعات بعد هجمات روسية صاروخية على منشآت للطاقة

Lebanon 24
21-09-2023 | 03:52
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