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البطريرك الراعي يلتقي في هذه الأثناء رئيس الحكومة الفدرالية الأسترالية أنطوني البانيزي ورئيس حكومة ولاية نيو ثاوث ويلز السيد كريس منز

Lebanon 24
21-09-2023 | 06:50
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