وزير الإتصالات جوني القرم لـ "الجديد": اي شخص يعلم أن داخل أوجيرو محاصصات وتدخلات سياسية ومشكلة أوجيرو لا تقتصر على "المازوت" بل هناك مشاكل عديدة

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