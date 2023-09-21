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وزير الإتصالات جوني القرم لـ "الجديد": اي شخص يعلم أن داخل أوجيرو محاصصات وتدخلات سياسية ومشكلة أوجيرو لا تقتصر على "المازوت" بل هناك مشاكل عديدة

Lebanon 24
21-09-2023 | 08:29
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