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وزير الاتصالات لـ"الجديد" : خلال الفترة السابقة تم مد شبكات غير معرّفة داخل الوزارة ويجب بالقانون تعريف كل هذه الشبكات

Lebanon 24
21-09-2023 | 08:37
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