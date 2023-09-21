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وزير الاتصالات لـ"الجديد" : خلال الفترة السابقة تم مد شبكات غير معرّفة داخل الوزارة ويجب بالقانون تعريف كل هذه الشبكات
Lebanon 24
21-09-2023
|
08:37
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