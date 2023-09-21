Advertisement

أخبار عاجلة

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا ينفي للميادين استشهاد عنصرين من الحركة في سوريا

Lebanon 24
21-09-2023 | 09:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور: مسيّرة إسرائيلية تستهدف عنصرين من "الجهاد الإسلامي" في سوريا
lebanon 24
22/09/2023 07:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد الإسلامي: أجهزة أمن السلطة اعتقلت القيادي في سرايا القدس خالد ملايشة من قرية جبع جنوب جنين
lebanon 24
22/09/2023 07:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حركة "حماس" جهاد طه لـ"لبنان24": مساعينا لم تتوقف مع مختلف الجهاد لضبط الأمن في عين الحلوة والتواصل مفتوحٌ مع الجميع ونحنُ مع وحدة الصف الفلسطيني
lebanon 24
22/09/2023 07:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد الإسلامي: من حق شعبنا أن يتصدى للعدوان ويرد على جرائم القتل وانتهاك الأعراض من قبل جنود الاحتلال (الجزيرة)
lebanon 24
22/09/2023 07:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:53 | 2023-09-21
23:31 | 2023-09-21
22:43 | 2023-09-21
19:00 | 2023-09-21
18:59 | 2023-09-21
18:56 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24