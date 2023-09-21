الجميل يعرض خطته لمعالجة أزمة النازحين السوريين: نرى أعدادًا شبابية تدخل لبنان ما خلق قلقًا كبيرًا ونقترح كأصحاب اهتمام مباشر بالقضية مجموعة حلول لمعالجة كارثة النزوح التي تهدد مستقبل لبنان وأبنائه

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