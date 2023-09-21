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"أ.ف.ب": مطلق النار على السفارة الأميركية في بيروت راقب المكان مسبقاً واختار التوقيت المناسب لإطلاق 15 رصاصة باتجاهها

Lebanon 24
21-09-2023 | 10:01
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