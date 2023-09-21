الجميل : لإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا وهذه خطوة ضرورية لمنع التهريب ونحن نملك القدرة على ضبط الحدود من خلال الأقمار الصناعية وأبراج المراقبة التي قُدمت للجيش وتجنيد مجموعة من عناصر الجيش لهذه المهمة

Lebanon 24