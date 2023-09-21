Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول في البنتاغون لـ"الحرة": انتهاء المباحثات بين الرئيس الأوكراني ووزير الدفاع الأميركي في البنتاغون

Lebanon 24
21-09-2023 | 12:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول عسكري لـ"الحرة": أوستن أكد تفهم البنتاغون لاحتياجات القوات الأوكرانية لمواصلة معركة استعادة الأراضي
lebanon 24
22/09/2023 07:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بمقر البنتاغون (الحرة)
lebanon 24
22/09/2023 07:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "إيكونوميست" عن مصادر: المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون فشلوا في تقدير عمق الدفاعات الروسية (الشرق)
lebanon 24
22/09/2023 07:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في البنتاغون لـ"الحرة": سيتم الإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا بشكل رسمي فور مصادقة البيت الأبيض عليها
lebanon 24
22/09/2023 07:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:53 | 2023-09-21
23:31 | 2023-09-21
22:43 | 2023-09-21
19:00 | 2023-09-21
18:59 | 2023-09-21
18:56 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24