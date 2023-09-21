الرئيس الإيراني: عقدنا 20 جلسة في نيويورك مع قادة الدول والنخب وممثلي وسائل الإعلام و يمكن القول إن صوت ايران خلال هذه الدورة من الجمعية العامة للأمم المتحدة كان أعلى من أي وقت مضى (الميادين)

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