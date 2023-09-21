أردوغان: قمة "سالونيك" ستكون قفزة مهمة نحو الأمام بين تركيا واليونان وسيقوم وزيرا خارجيتينا بالتحضيرات لها وستنعقد في 7 كانون الاول المقبل (الأناضول)

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