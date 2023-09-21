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أردوغان: سنبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل وسنشرع في تشغيل خطوط لنقلها لتركيا وأوروبا (الشرق)

Lebanon 24
21-09-2023 | 13:19
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