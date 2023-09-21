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المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: القوات الجوية الأميركية سلمت اليوم أكثر من 13 طنًا من المساعدات الإنسانية الحيوية إلى شمال شرق ليبيا (الحرة)

Lebanon 24
21-09-2023 | 13:49
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