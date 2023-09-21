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زيلينسكي: أوكرانيا تعتبر الحزمة الدفاعية الجديدة قوية جداً وستساعد جيشنا

Lebanon 24
21-09-2023 | 17:51
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