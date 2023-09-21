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بايدن: روسيا تطلب أسلحة من إيران وكوريا الشمالية وهذا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

Lebanon 24
21-09-2023 | 17:55
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