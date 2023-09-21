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رئيس الوزراء الكويتي: حرصنا على مساعدة العراق على النهوض بنفسه والعودة إلى مكانته الإقليمة والدولية

Lebanon 24
21-09-2023 | 18:59
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