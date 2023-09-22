Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: سفينة حبوب ثانية تغادر ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود

Lebanon 24
22-09-2023 | 01:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منذ انهيار الاتفاق مع روسيا.. أول سفينة حبوب تغادر ميناء أوكراني على البحر الأسود
lebanon 24
22/09/2023 20:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المخابرات الأوكرانية تؤكد تضرر سفينة روسية من جراء هجوم بقارب مفخخ قرب ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود
lebanon 24
22/09/2023 20:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تعلن مغادرة سفينة ثانية ميناء أوديسا بعد انتهاء اتفاق تصدير الحبوب (العربية)
lebanon 24
22/09/2023 20:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تقول إنها "دمرت" الثلاثاء في البحر الأسود سفينة حربية أوكرانية ثانية
lebanon 24
22/09/2023 20:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:43 | 2023-09-22
13:35 | 2023-09-22
13:21 | 2023-09-22
12:45 | 2023-09-22
12:10 | 2023-09-22
11:59 | 2023-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24