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الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة حققت قدرة الردع والحرب لم تعد ضمن خيارات العدو

Lebanon 24
22-09-2023 | 01:29
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