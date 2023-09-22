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أذربيجان تؤكد التزامها باتجاذ إجراءات ضد الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ الذين يستخدمون القوة ضد السلطات الأذرية

Lebanon 24
22-09-2023 | 02:00
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