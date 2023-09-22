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رئيس الوزراء الأرميني: إجلاء أرمن كاراباخ إلى أراضينا لن يتم إلا إذا أصبحت إقامتهم هناك مستحيلة

Lebanon 24
22-09-2023 | 03:06
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