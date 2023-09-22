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وزير خارجية بولندا: نتحمل العبء الأكبر من المساعدات لأوكرانيا لكن يجب حماية وطننا

Lebanon 24
22-09-2023 | 03:24
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