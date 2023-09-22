Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الصيني يقول في اجتماع مع الرئيس السوري إن الصين تدعم سوريا في تحسين العلاقات مع باقي الدول العربية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-09-2023 | 05:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الصيني يؤكد خلال اجتماعه مع ولي عهد الكويت أن بكين مستعدة للعمل مع الكويت لتعزيز العلاقات الثنائية (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/09/2023 20:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني: علاقات الشراكة الاستراتيجية مع سوريا ستكون حدثاً مفصلياً مهماً في تاريخ العلاقات الثنائية في وجه الأوضاع الدولية غير المستقرة (الميادين)
lebanon 24
22/09/2023 20:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري: انسحاب القوات التركية من أراضينا السبيل الوحيد لعودة العلاقات بين البلدين (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/09/2023 20:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني يؤكد خلال لقائه رئيس موريتانيا أن بكين ستعمل على تعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية
lebanon 24
22/09/2023 20:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:35 | 2023-09-22
13:21 | 2023-09-22
12:45 | 2023-09-22
12:10 | 2023-09-22
11:59 | 2023-09-22
11:48 | 2023-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24