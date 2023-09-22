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رئيس وزراء أوكرانيا: إجمالي المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بلغت نحو 70 مليار يورو منذ بداية الحرب

Lebanon 24
22-09-2023 | 05:59
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