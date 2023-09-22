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القياديّ في حركة "حماس" جهاد طه لـ"لبنان24": المدعو خليل أبو معزة الذي أوقفته شعبة "المعلومات" في صيدا بتهمة العمالة مع إسرائيل هو مناصر لـ"حماس" وليسَ قيادياً فيها بعكس ما قيل

Lebanon 24
22-09-2023 | 08:14
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