القياديّ في حركة "حماس" جهاد طه لـ"لبنان24": المدعو خليل أبو معزة الذي أوقفته شعبة "المعلومات" في صيدا بتهمة العمالة مع إسرائيل هو مناصر لـ"حماس" وليسَ قيادياً فيها بعكس ما قيل

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