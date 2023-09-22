القياديّ في حركة "حماس" جهاد طه لـ"لبنان24": لم نتفاجأ بالأساليب التي يسعى إليها العدو الإسرائيلي لاختراق حركات المُقاومة من خلال العملاء ونؤكّدُ أن مسيرتنا مستمرة في مواجهة إسرائيل

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