رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله السفيرة الأميركية: نُجدّد إدانة الإعتداء الذي تعرضت له السّفارة الأميركيّة في لبنان والأجهزة الأمنية تُكثّف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضالعين فيه

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