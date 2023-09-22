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ميقاتي خلال استقباله شيا: نعبّر عن رفضنا المطلق للتعرُّض للبعثات الديبلوماسية ونعتبرُ الإعتداء على السّفارة الأميركيّة إعتداءٌ على سيادة لبنان وأمنه

Lebanon 24
22-09-2023 | 08:56
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله السفيرة الأميركية: نُجدّد إدانة الإعتداء الذي تعرضت له السّفارة الأميركيّة في لبنان والأجهزة الأمنية تُكثّف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضالعين فيه
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22/09/2023 20:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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22/09/2023 20:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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22/09/2023 20:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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22/09/2023 20:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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