ميقاتي خلال استقباله شيا: نعبّر عن رفضنا المطلق للتعرُّض للبعثات الديبلوماسية ونعتبرُ الإعتداء على السّفارة الأميركيّة إعتداءٌ على سيادة لبنان وأمنه

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