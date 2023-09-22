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السفيرة الأميركية: الوضع دقيق في لبنان ويجب السعي لتطبيق الإصلاحات التي طال إنتظارها وإعادة النهوض بالإقتصاد اللبناني

Lebanon 24
22-09-2023 | 09:33
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