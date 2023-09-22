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بايدن أبلغ زيلينسكي بأن واشنطن سترسل عددا محدودا لأوكرانيا من صواريخ أتاكمز (NBC NEWS)

Lebanon 24
22-09-2023 | 11:04
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