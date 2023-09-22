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رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب مينيديز يقرر التنحي من منصبه مؤقتا حتى يتم الانتهاء من التحقيقات ضده المتهم فيها بتلقي رشوة هو وزوجته من رجال أعمال

Lebanon 24
22-09-2023 | 16:56
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