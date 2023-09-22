رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب مينيديز يقرر التنحي من منصبه مؤقتا حتى يتم الانتهاء من التحقيقات ضده المتهم فيها بتلقي رشوة هو وزوجته من رجال أعمال

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