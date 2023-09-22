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المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية ل"الجزيرة": عملية تسليم الأسلحة مستمرة بدعم من قوة حفظ السلام الروسية

Lebanon 24
22-09-2023 | 17:17
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