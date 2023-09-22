Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء الغابون: علينا إعداد الإصلاحات والعودة إلى عملية مؤسسية تسمح بتسليم السلطة عبر الانتخابات

Lebanon 24
22-09-2023 | 17:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الكويتي: حرصنا على مساعدة العراق على النهوض بنفسه والعودة إلى مكانته الإقليمة والدولية
lebanon 24
23/09/2023 07:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الانتقالي في الغابون يعين ريمون ندونغ المعارض للرئيس المخلوع بونغو رئيسا للوزراء (العربية)
lebanon 24
23/09/2023 07:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون: الظروف السابقة لم تسمح بإحلال الديمقراطية والجيش هو من سيُعيد الكرامة للشعب
lebanon 24
23/09/2023 07:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي يصدر أوامر بإعادة الهدوء إلى كركوك وبدء عملية أمنية
lebanon 24
23/09/2023 07:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:47 | 2023-09-22
22:36 | 2023-09-22
17:17 | 2023-09-22
16:56 | 2023-09-22
16:55 | 2023-09-22
16:38 | 2023-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24