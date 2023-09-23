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الجيش الأوكراني: دفاعاتنا الجوية تصدت لـ15 مسيرة مفخخة أطلقها الروس باتجاه مقاطعة دنيبرو

Lebanon 24
23-09-2023 | 00:24
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