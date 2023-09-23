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أخبار عاجلة
موسكو تعلن توجيه ضربات مدمرة لـ3 مواقع عسكرية أوكرانية على محور دونيتسك (سكاي نيوز)
Lebanon 24
23-09-2023
|
02:48
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